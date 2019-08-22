زيادة الرطوبة 20 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة الحارة.. فيديو

قال الدكتور ممدوح شاهين "، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية ، إن درجات الحرارة ستشهد إرتفاع درجتين خلال الأسبوع القادم وذلك عن المعدل الطبيعى الحالى وهو 35 درجة مئوية.
وكشف ممدوح شاهين ، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن زيادة معدل نسب الرطوبة والتى من المتوقع أن تسجل 85 درجة مئوية بأواخر أغسطس الجارى بعد تسجيلها مؤخرأ نسب 65 درجة مئوية.
وأوضح ممدوح شاهين ، بأن إرتفاع نسب الرطوبة والهدوء فى سرعة الرياح ينتج عنه الشعور بإرتفاع درجة الحرارة، محذرأ من التواجد بالأماكن المغلقة فى الفترة الحالية وخاصة بفترات الليل والتى تسجل اعلى نسبة للرطوبة على مدار اليوم.
وأكد ممدوح شاهين ، أن الشبورة المائية ستسجل إرتفاع خلال الأيام القادمة وذلك على الطرق الزراعية ، والقريبة من المسطحات المائية والذى بدوره ينخفض معها مستوى الرؤية الأفقية على هذه الطرق، لافتأ إلى أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية سجلت معدلأ ممتازأ خلال هذه الفترة.