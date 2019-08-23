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أخبار العالم

واشنطن تبحث مع سول قرار إنهاء تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:57 ص
مارك إسبر
مارك إسبر
أ ش أ
أجرى وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو اليوم /الجمعة/ محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، وذلك عقب إعلان سول أمس أنها ستنهي اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية وسط قيود الصادرات التي فرضتها اليابان ضد كوريا الجنوبية ردا على قرار المحكمة العليا في سول بشأن العمل القسري في زمن الحرب.

وقال مسئول بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية للصحفيين اليوم إن الوزير إسبر أعرب عن قلقه إزاء قرار كوريا الجنوبية بإنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان خلال المكالمة الهاتفية، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.

وذكر المسئول أن الوزير الكوري الجنوبي شرح لنظيره الأمريكي بالتفصيل خلفيات قرار الحكومة الكورية الجنوبية بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان ومن ضمنها ردود اليابان غير الصادقة على جهود كوريا الجنوبية المتعددة لحل القضايا العالقة.
وأضاف أن الوزير "إسبر" أعرب عن قلقه إزاء هذا القرار، مؤكدا على أهمية استمرار التعاون الأمني بين الدول الثلاث.

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