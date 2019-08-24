ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي خلف الله يحصد ذهبية 50 متر حرة بألعاب أفريقيا

السبت 24/أغسطس/2019 - 06:30 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
أضاف السباح المصري المتألق علي خلف الله ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتمكن السباح المصري من تحقيق الفوز بسباق ٥٠ متر حرة بعدما حقق زمنا قدره ٢٢ ثانية و١٧ جزءا من الثانية ليتوج بالميدالية الذهبية.

وجاء في المركز الثاني السباح الجزائري أسامة ساهومي، ثم الجنوب إفريقي برادلي تاندي في المركز الثالث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلف الله وسامي يحصدان فضية وبرونزية 100 متر حرة سباحة بالألعاب الأفريقية

إنجازات مدوية.. ماذا يقدم المصريون بمنافسات دورة الألعاب الإفريقية؟

اليوم.. بعثة السباحة تواصل تألقها في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

الألعاب الأفريقية .. القماش يحصد ذهبية ٢٠٠ متر حرة والشماع برونزية

عيساوي يحقق فضية ١٠٠ متر صدر بسباحة الألعاب الإفريقية

هانيا تحصد ذهبيتها الثالثة بدورة الألعاب الإفريقية في سباق 400 متر حرة

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. فتاة تختطف خطيبها لإجباره على الزواج منها بقنا.. مقتل مسجل خطر في مطاردة مع الشرطة بالدقهلية

مدرب منتخب مصر.. انحصار المنافسة بين 6 مدربين لـ اختيار المدير الفني الجديد

لست في حاجة إلى bein sports.. قناة مفتوحة تنقل مباريات الدوري الإنجليزي مجانا

وصفتها تحية كاريوكا بـ العبيطة.. لماذا بكى فريد شوقي أمام أمينة رزق؟

ربطوه فى العامود.. ضبط شخص انتحل صفة محصل كهرباء للنصب على أهالى ميت غمر

بسبب التهكم على المرأة.. تامر أمين يلحق بريهام سعيد أمام الأعلى للإعلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دايما شيك وانيقة.. درة تبهر جمهورها بجامب سوت سواريه

قمر وزي العسل.. عبير صبري بملابس تبرز جمالها بدون مكياج على الشاطئ

بى إم دبليو تكشف النقاب عن سيارات M8 Gran Coupe .. صور