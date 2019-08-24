الدوري الانجليزي.. شاهد ملخص واهداف مباراة ليفربول وارسنال اليوم

حقق فريق ليفربول فوزا مستحقا على منافسه ارسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت ليفربول ضد ارسنال على ملعب آنفيلد فى الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الانجليزي «بريميرليج».



اهداف ليفربول ضد ارسنال

وافتتح ليفربول التهديف فى الدقيقة 41 عن طريق جويل ماتيب بعد تنقيذ ركنية ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور.



وأضاف ليفربول الهدف الثاني فى الدقيقة 49 عن طريق محمد صلاح من ركلة حزاء.



وجاء هدف ليفربول الثالث فى الدقيقة 58 عن طريق محمد صلاح بعد تلقيه تمريرة رائعه من زميله لينطلق بسرعته من الطرف الايمن ويتوغل ويسددها بإتقان فتسكن الشباك علي الفور.



تحليل مباراة ليفربول وارسنال

وتمكن فريق ارسنال من احراز الهدف الوحيد فى الدقيقة 85 بعد خطأ من أرنولد في تشتيت الكرة قطعها لاعبو ارسنال وصلت عند أوباميانج مررها عرضية أرضية لوتريرا ليسددها الأخير أرضية من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس ليفربول إلى داخل الشباك .



الشوط الاول :



وبدأ زملاء محمد صلاح بالضغط المتواصل على وسط ملعب ارسنال ونجحوا فى الاستحواذ عليه سعيا من أجل إحراز هدف مبكر.



وجاءت فرصة ضائعه بعدج عرضية من روبرتسون تمر من أمام دفاع ارسنال يفشل فيرمينيو في متابعتها داخل الشباك وتخرج من امامه الى خارج الملعب فى الدقيقة 2.



وباغت فريق ارسنال مرمى ليفربول بعد خروج خاطئ من حارس ليفربول في تشتييت الكرة تصل لـ أوباميانج يسددها في المرمى الخالى من حارسه لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى ليفربول إلى خارج الملعب فى الدقيقة 11.



وفي الدقيقة 21 تلقي ساديو ماني تمريرة خاطئة من سبايوس لاعب أرسنال يقطعها ماني ويسددها قوية لكن حارس ارسنال لينو يتصدى لها بثبات وينقذ مرماه من هدف محقق .



وأهدر فريق ارسنال هدفا غريبا بعد انطلق بيبي بالكرة من منتصف الملعب وتوغل داخل منطقة الجزاء وسددها أرضية ضعيفة تصدى لها حارس ليفربول لينقذ مرماه من فرصة هدف فى الدقيقة 35 .



الشوط الثاني :



وبدء فريق ليفربول بالضغط المتواصل فى بداية الشوط الثاني علي وسط ملعب ارسنال ونجحوا فى الاستحواذ عليه سعيا من أجل إحراز الهدف الثانى.



وتلقي محمد صلاح عرضية من زميله روبرتسون ، ليقفز علي أثرها وسددها برأسية قوية داخل منطقة الجزاء ولكن تمر اعلى مرمى ارسنال فى الدقيقة 56 .



وحاول أوباميانج ان يسجل الهدف الاول لـ ارسنال أمام ليفربول بعد تمريرة طولية وينفرد بمرمي وحيدا ولكن لم يسيطر على الكرة وتصل لادريان حارس الريدز فى الدقيقة 64.



وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول الدوري الانجليزي برصيد 9 نقاط ، بينما تجمد ارسنال فى المركز الثاني برصيد 6 نقاط.