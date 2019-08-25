اطلالة جذابة .. مي سليم بمكياج وعدسات تبرز جمال عينيها

نشرت الفنانة مي سليم صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، صورة جديدة جذابة للغاية نالت إعجاب متابعيها.وظهرت مي سليم بمكياج رائع ابرز جمالها بألوان البينك والعدسات العسلي الفاتح، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بالماسكرا والايشادو، مع وضع اللون الروز كأحمر شفاه.واعتمدت مي سليم في صورتها تسريحة شعر لائقة ومناسبة للمكياج حيث اكتفت بالظهور بجزء من اطلالاتها بجاكت باللون الموف اللامع .واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..