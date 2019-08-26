رونالدينيو.. مشوار احتراف عالمي ينتهى خلف القضبان

يواجه أسطورة فريق برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل رونالدينيو أزمة كبيرة تكاد تعرضه للسجن بعد تعرضه لأزمة كبيرة من الديون الضخمة والتي تسبب في الحجز على 57 وحدة من ممتلكاته وتغريمه 1.8 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية.



وتعجب عشاق كرة القدم حول ما تعرض له نجم برشلونة الأسبق وامتناعه عن مغادرة البلاد لحين سداد الديون المتراكمة التي تقدر بقيمة 2.3 مليون يورو .



وأصبح أسطورة الكرة البرازيلية علي أعتاب التواجد خلف قضبان السجون خلال الفترة القادمة في حالة عدم سداد الديون المتراكمة.





ويعد رونالدينيو أحد أبرز أساطير اللاعبين في تاريخ البرازيل ومستوي العالم ، خصوصا في ظل انتشار مهارته الكروية بين أذهان كافة الأجيال وحتى وقتنا هذا .



توج رونالدينو مع السليساو بلقب كأس العالم في عام 2002 بالإضافة إلى تتوجيه بالعديد من الألقاب نادي برشلونة وميلان واتليتك مينيرو.



وتوج رونالدينو أيضا بالكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس ، وغيرها من البطولات العديدة التي تتواجد في تاريخ عباقرة كرة القدم على مستوي العالم.



وتميز رونالدينيو خلال مسيرته الكروية بالمهارات الفنية الخارقة التي كانت تذهل رؤية المشجعين ومحبي كرة القدم البرازيلية والإسبانية بالإضافة إلي اجتذاب أذهان الأطفال التي كانت تأمل في تحقيق ماوصل أليه لاعب برشلونة الأسبق كونه يمتلك مهارات لم تتواجد حتى الآن .



وبات الجميع على انتظار معرفة مصير نهاية أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو ، سواء كانت بتنفيذ العقوبة أو سقوط الحكم .





