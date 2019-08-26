ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدينيو.. مشوار احتراف عالمي ينتهى خلف القضبان

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:42 ص
رونالدينيو
رونالدينيو
حسام الحارتي
يواجه أسطورة فريق برشلونة الإسباني ومنتخب البرازيل رونالدينيو أزمة كبيرة تكاد تعرضه للسجن بعد تعرضه لأزمة كبيرة من الديون الضخمة والتي تسبب في الحجز على 57 وحدة من ممتلكاته وتغريمه 1.8 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية.

وتعجب عشاق كرة القدم حول ما تعرض له نجم برشلونة الأسبق وامتناعه عن مغادرة البلاد لحين سداد الديون المتراكمة التي تقدر بقيمة 2.3 مليون يورو .

وأصبح أسطورة الكرة البرازيلية علي أعتاب التواجد خلف قضبان السجون خلال الفترة القادمة في حالة عدم سداد الديون المتراكمة.


ويعد رونالدينيو أحد أبرز أساطير اللاعبين في تاريخ البرازيل ومستوي العالم ، خصوصا في ظل انتشار مهارته الكروية بين أذهان كافة الأجيال وحتى وقتنا هذا .

توج رونالدينو مع السليساو بلقب كأس العالم في عام 2002 بالإضافة إلى تتوجيه بالعديد من الألقاب نادي برشلونة وميلان واتليتك مينيرو.

وتوج رونالدينو أيضا بالكرة الذهبية ودوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس ، وغيرها من البطولات العديدة التي تتواجد في تاريخ عباقرة كرة القدم على مستوي العالم.

وتميز رونالدينيو خلال مسيرته الكروية بالمهارات الفنية الخارقة التي كانت تذهل رؤية المشجعين ومحبي كرة القدم البرازيلية والإسبانية بالإضافة إلي اجتذاب أذهان الأطفال التي كانت تأمل في تحقيق ماوصل أليه لاعب برشلونة الأسبق كونه يمتلك مهارات لم تتواجد حتى الآن .

وبات الجميع على انتظار معرفة مصير نهاية أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو ، سواء كانت بتنفيذ العقوبة أو سقوط الحكم .


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليكيب: باريس سان جيرمان وافق على رحيل نيمار

ترشيحاتنا

ردا على القصف الصاروخي.. الاحتلال الإسرائيلي يعاقب قطاع غزة بهذا الإجراء

عقب تقييده ووضعه على الأرض.. مصرع أمريكي أثناء القبض عليه

فيها عفريت.. علي جمعة يحذر من ممارسة هذه الرياضات

يا فرحة ما تمت.. رصاصة طائشة تصيب عريس ليلة زفافه بالغربية

النيجيري معروف يوسف داخل نادي الزمالك.. لهذا السبب

اشترى سامسونج جلاكسى نوت 9 بخصم 7 آلاف جنيه بهذه الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالات ملفتة.. حلا شيحة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

ياسين التهامى يتألق فى حفل مهرجان القلعة.. صور

سمير صبرى يكشف عن أسرار لقائه بعمالقة الفن فى قصر السينما.. صور