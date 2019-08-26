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100 مليون مصري وراهم.. ادعم الموسيقات العسكرية المصرية في روسيا بتلك الطريقة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:26 م
فرقة الموسيقات العسكرية
فرقة الموسيقات العسكرية المصرية في روسيا
محمد إبراهيم
تشارك الفرقة الموسيقية العسكرية المصرية في فعاليات المهرجان الدولي الثاني عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور" بالساحة الحمراء في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة 13 دولة ويستمر حتى الأول من سبتمبر 2019.

وأطلق المهرجان التصويت لأفضل الفرق الموسيقية المشاركة في المهرجان، حيث ينتهي التصويت في 1 سبتمبر.

ويمثل المهرجان الدولى للموسيقات العسكرية أحد أهم الملتقيات الثقافية والموسيقية على الساحة العالمية والذي تمتزج من خلاله ثقافات الشعوب من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافي والفني ويقدمون رسالة للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الإنسانية.

وحققت الموسيقات العسكرية شهرة واسعة على المستوى الدولي واستطاع الفريق السيمفوني للقوات المسلحة أن يحصد المراكز الأولى في العديد من المهرجانات العالمية.

للتصويت لفرقة الموسيقات العسكرية المصرية أضغط هنا

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