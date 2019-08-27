حبس عاطلين لحيازتهما 3 كيلو حشيش في المطرية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، لاتهامهما بحيازة 3 كيلو حشيش، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



بداية الواقعة عقب تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا بتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط "ا. م. م" 33 سنة عاطل ومقيم شارع النشار دائرة قسم شرطة المطرية والسابق اتهامه فى 3 قضايا "مخدرات"، و"ش. م. ش" 28 سنة عاطل ومقيم شارع عمار بن ياسر ـ الخصوص قليوبية، والسابق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص "خلال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المطرية.



فيما تمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهما 3.875 كيلو جرام حشيش، 1580 جنيها، وهاتف محمول.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.