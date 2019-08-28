فرج عامر عن حكم الحجز على نادي سموحة: كله تحت السيطرة

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة حقيقة ما يتردد من حجزه علي نادي سموحة السكندري، وان هذا القرار حكم صادر لصالح الإصلاح الزراعي ويتم التعامل بودية لإنهاء الأزمة.





وغرد فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر تويتر : "معقولة انا ححجز علي النادي اللي بنيته بدمي وبصحتي وبفكري واخلاصي وتفاني في العمل مع سادة زملاء شرفاء محترمين من مجالس ادارات متعاقبة، عملت بشرف ونشاط وهمة، اللي بني ميهدش" .





وأضاف فرج عامر رئيس نادي سموحة " واللي يطلع ماينزل ومحمد فرج عامر ولاءه لاهله واحبائه واصدقائه أعضاء نادي سموحة وقاطع يد الفاسد والحرامي والفاجر، ويد الله معنا وطبعا هذة المهاترات والتخاريف اعتدنا عليها وهذا افلاس من أشخاص مشطوبة ليس لها صلة بالنادي الذي ندافع عنه بأرواحنا".





وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة: "هذا الحجز ناتج من حكم صادر لصالح الإصلاح الزراعي صاحب المشكلة الأزلية التي ورثناها وتصدينا لها ومازلنا نتعامل معها وهذا الموضوع تحت السيطرة تماما ونحن في تواصل مع رئيس المحكمة وكم من الأمور تعاملنا معها اصعب من ذلك بكثير وهذه المبالغ ومقسطة علي النادي فلا قلق احنا علينا ولن يباع قشة واحدة من نادي سموحة في وجود محمد فرج عامر ومجلسه المحترم "





واستطرد فرج عامر رئيس نادي سموحة " نادي سموحة النادي الوحيد في مصر والمنطقة العربية الذي يسدد المرتبات والالتزامات في مواعيدها، وليس لدينا كشوف بركة".



