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بصيحة الـ polka dots و مجوهرات راقية.. ريا ابى راشد تستعرض أناقتها

الخميس 29/أغسطس/2019 - 02:30 ص
ريا ابى راشد تستعرض
ريا ابى راشد تستعرض أناقتها
هاجر هانئ
شاركت الإعلامية ريا ابى راشد متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، بصورة جديدة خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ 76 لمهرجان فينسيا السينمائى.

أطلت الإعلامية ريا ابى راشد خلال هذا الحفل بإطلالة عصرية، مرتدية جمبسوت جذاب باللون الزيتى واتسم بصيحة polka dots باللون البيج، وبحزام من نفس قماشة الجمبسوت حول خصرها، فيما انتعلت حذاء صيفيًا مسطحًا باللون البيج.

وأكملت الإعلامية ريا ابى راشد إطلالتها بمجوهرات فخامة من BVLGARI، واعتمدت على خصلات شعرها البنى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياج هادئا.

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