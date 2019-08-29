إنترنت بالمجان للطلاب.. جامعة المنيا تعلن استصلاح 200 فدان بمزرعة شوشة

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبى رئيس جامعة المنيا خلال مجلس الجامعة، رفع سرعات الإنترنت بالجامعة لتصل إلى سرعات فائقة تُتيح الاتصال لأكثر عدد ممكن من المستخدمين إلى جانب توفير خدمة الـ"واي فاي" لطلاب الجامعة بالكليات لجزء من الوقت خلال اليوم الدراسي، وكذلك إطلاق 3 منصات إلكترونية تفاعلية للبحث العلمي والشكاوى ومواجهة الشائعات، استعدادا لخوض مسابقة التحول الرقمي للجامعات.



واستمرارًا لأعمال التطوير والدعم لمركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة الذي شهد طفرة كبيرة في زيادة إنتاجيته في معظم المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، أوضح رئيس الجامعة أنه تم البدء في تطوير شبكة الكهرباء بمنطقة شوشة وتزويدها بمحولات جديدة، تمهيدًا للبدء في حفر بئرين مياه لخدمة واستصلاح 200 فدان جديد بالمنطقة سعيًا من الجامعة لقيام المركز بالدور المنوط بها خدميًا وإنتاجيًا وتعليميًا.



وأكد رئيس الجامعة أنه تم تحديد القاعة الكبرى بالمكتبة المركزية لتكون مركزًا للاختبارات الإلكترونية التى يُنظمها مركز تكنولوجيا المعلومات والتى تستوعب أكثر من 1500 جهاز ويُجرى حاليًا تحديد طاقم العمل والسكرتارية الخاصة بتنظيم العمل بهذه القاعة الكبرى، وذلك تفعيلًا لمنظومة الاختبارات الإلكترونية لكليات الجامعة.



كما طالب رئيس الجامعة التحديث المستمر للمحتوى الإلكتروني لبوابات الكليات على موقع الجامعة بمواعيد المحاضرات والخدمات الطلابية الى جانب تفعيل شهادة "أساسيات التحول الرقمي" لطلاب الدراسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراة، اعتبارًا من العام الجامعي الحالي، موضحًا انه برنامج تعليمي مدى الحياة يتألف من 12 وحدة ويستهدف محو الأمية الرقمية والتدريب علي مهارات التحول الرقمي.



كما أعلن رئيس الجامعة خلال المجلس الانتقال بخدمة الدفع الإلكتروني لمرحلة جديدة وهي الدفع مقابل استلام الخدمة مباشرةً دون متابعتها خاصة في استخراج الشهادات الدراسية للطلاب.