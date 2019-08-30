5 مجالات.. نقابة البيطريين تطلق دورى النقابات الثقافى للأطباء وأبنائهم

أعلن الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر لجنة الشكاوى والمقترحات، بالتعاون مع لجنتى النقابات الفرعية واللجنة الاجتماعية، عن إطلاق دورى النقابات الثقافى للأطباء البيطريين وأبنائهم فى 5 مجالات، هى: الشعر - الرسم - القصة القصيرة - التمثيل - والغناء )، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للمشاركة بالمسابقة، اعتبارا من الأول من سبتمبر 2019 وحتى 15 سبتمبر 2019.



وأوضح قاسم، أن الفائز بالمركز الأول فى كل المجالات سيحصل على جائزة 3000 جنيه، ويمنح نقابته الفرعية 10 نقاط، ويحصل الفائز بالمركز الثانى جائزة 2000 جنيه، ويمنح نقابته الفرعية 7 نقاط، والفائز بالمركز الثالث جائزة قدرها 1000 جنيه ويمنح نقابته الفرعية 5 نقاط.



وأشار إلى أنه سيتم فى النهاية تجميع النقاط الحاصل عليها كل نقابة فرعية فى جميع مجالات المسابقة، ويتم منح النقابة الفرعية الحاصلة على أعلى النقاط، المركز الأول جائزة مالية قدرها 10000 جنيه، ويتم منح النقابة الفرعية صاحبة المركز الثانى جائزة مالية قدرها 5000 جنيه، والنقابة الفرعية صاحبة المركز الثالث جائزة 3000 جنيه.



للمشاركة فى المسابقة :

من خلال الرابط : https://forms.gle/922HpSdeof5FAPpc9

او من خلال :-

1- ملء الاستمارة بالنقابة العامة .

2- ملء الاستمارة النقابة الفرعية .

3- للتواصل (01016178719 _ 01032576111 – 01022260776 ).