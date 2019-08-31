لمواجهة تأخر الزواج.. فتاة مصرية تجمد بويضاتها حتي ظهور الزوج المناسب.. فيديو

اعلنت ريم مهنا احدي الفتيات المصريات عن قيامها بإجراء اول عملية تجميد بويضة بمصر قبل اقبالها علي الزواج.



وأوضحت ريم مهنا عبر صفحتها علي فيس بوك انها عندما ذهبت لاحد الاطباء تطالبة بإجراء لها عملية تجميد بويضات فاندهش من قراري قائلا "انا عمري ما سمعت ان فية واحدة في مصر طلبت الطلب دة ".



وكشفت ريم مهنا عن سؤالها "يعني اية تجميد بويضات" ؟ قائلة " بأن الدكتور بيدني في الاول حقن تعمل علي تنشيط تفراز البويضات ويوم العملية اللي بتاخد اقل من ساعة الدكتور بيفتح ثلاثة او اربعة فتحات صغير جدا بياخد منهم البويضات وبعدين يحطها في تلاجة تتجمد فيها وتقعد من 20الي 30سنة للحفاظ عليها".



مؤكدة أنها أجرت هذه العملية لاقتناعها بالجواز بعد سن الثلاثين وارتفاع سن الزواج في مصر وانها تعمل علي بناء مستقبلها قائلة " انا مضمنش ان انا هتجوز امتا بعد ال30 حسب ما هقابل البني أدم المناسب بالنسبالي فممكن يحصل الزواج عند سن الاربعين فهيكون هناك مشكله في الحمل".



مبينة انها قامت بعمل سيرش واكتشفت ان تجميد البويضات هو انسبب الحلول للزواج في اي وقت وهو الانسب لمرضي السرطان من الفتيات قبل البدء في اخذ الكيماوي للحفاظ علي بويضاتها حتي اتمام الشفاء لعدم اعاقتها في الحمل .



واضافت ريم انه بعد زواجها في سن متقدم ان لم يحصل حمل بشكل طبيعي فسيقوم الطبيب المعالج عن طريق البويضة بعمل عملية حمل اطفال انابيب.