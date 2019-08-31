الجونة تقيم دورة ودية بين 4 أندية تنطلق 7 سبتمبر

تنطلق دورة الجونة الودية يوم السابع من سبتمبر المُقبل على ملاعب نادي الجونة استعدادًا للموسم الكروي 2019-2020.
وتشارك أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان في الدورة التي تنطلق أولى مبارياتها يوم 7 سبتمبر المُقبل.
وتنتهي منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر المُقبل الذي يشهد مباراتي النهائي والمركزين الثالث والرابع.
وتشارك أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان في الدورة التي تنطلق أولى مبارياتها يوم 7 سبتمبر المُقبل.
وتنتهي منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر المُقبل الذي يشهد مباراتي النهائي والمركزين الثالث والرابع.