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رياضة

الجونة تقيم دورة ودية بين 4 أندية تنطلق 7 سبتمبر

السبت 31/أغسطس/2019 - 07:41 م
دورة الجونة
دورة الجونة
عمرو ابوبكر
تنطلق دورة الجونة الودية يوم السابع من سبتمبر المُقبل على ملاعب نادي الجونة استعدادًا للموسم الكروي 2019-2020.

وتشارك أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان في الدورة التي تنطلق أولى مبارياتها يوم 7 سبتمبر المُقبل.

وتنتهي منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر المُقبل الذي يشهد مباراتي النهائي والمركزين الثالث والرابع.

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