الجونة تقيم دورة ودية بين 4 أندية تنطلق 7 سبتمبر

تنطلق دورة الجونة الودية يوم السابع من سبتمبر المُقبل على ملاعب نادي الجونة استعدادًا للموسم الكروي 2019-2020.



وتشارك أندية الجونة ومصر المقاصة وحرس الحدود وأسوان في الدورة التي تنطلق أولى مبارياتها يوم 7 سبتمبر المُقبل.



وتنتهي منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر المُقبل الذي يشهد مباراتي النهائي والمركزين الثالث والرابع.

