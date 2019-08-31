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رياضة

ساديو ماني يشتبك مع كلوب عقب استبداله في لقاء ليفربول وبيرنلي .. فيديو

السبت 31/أغسطس/2019 - 08:24 م
ساديو ماني وكلوب
ساديو ماني وكلوب
عمرو ابوبكر
نشبت مشادة كلامية وتراشق بالألفاظ بين السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، والمدير الفني للفريق يورجن كلوب، خلال المباراة التي تقام بين الريدز وبيرنلي في الدوري.

استبدل يورجن كلوب ساديو ماني ودفع بالبلجيكي اوريجي بدلا منه، مما أثار غضب ماني الذي قدم أداء مميز في المباراة وسجل هدف ليفربول الثاني في شوط المباراة الأول.

جدير بالذكر، أن ألكسندر أرنولد قد أحرز الهدف الأول في الدقيقة 33 ، قبل أن يضيف زميله السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة 37، وسجّل فيرمينو الهدف في الدقيقة 80.

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