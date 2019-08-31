الدوري الإنجليزي .. محمد صلاح يساهم في فوز ليفربول على بيرنلي ويقتنص الصدارة

اكتسح فريق ليفربول ، مضيفه نادي بيرنلي ، بفوزه عليه بثلاثية نظيفة ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



شهدت بدايات الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين ، وكان كريس وود قريبًا من هز شباك الريدز في الدقيقة الثالثة، وقام بمراوغة فان دايك ، وسدد الكرة ، لكن الإسباني أدريان حارس مرمى ليفربول تصدى لها ببراعة.



وكان المصري محمد صلاح قريبًا من التسجيل في الدقيقة الرابعة لصالح فريقه ليفربول ، حينما ارتطمت تسديده بالقائم الأيسر لبوبي حارس مرمى فريق بيرنلي .



وكان صلاح قريبًا من التسجيل مرة أخرى في الدقيقة الحادية والعشرين ، عندما انفرد ببوبي ، لكن الحارس الإنجليزي تصدى للكرة لترتد لصلاح وترتطم في قدمه ، وتخرج خارج أرضية الملعب.



وفي الدقيقة 33 ، أحرز ألكسندر أرنولد هدف التقدم للريدز حين مرر هندرسون الكرة له الذي قام بإرسال كرة عرضية ، لم يلتفت لها بوبي حارس مرمى بيرنلي ، لتسكن شباكه ، وتعلن عن هدف التقدم لليفربول.



وبعدها بأربع دقائق أضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني لليفربول بعدما مرر روبيرتو فيرمينو الكرة ، لينفرد ببوبي حارس مرمى بيرنلي ، ويضعها على يساره ، مضاعفًا النتيجة لفريقه، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم الريدز بثنائية نظيفة.



وفي الشوط الثاني ، استمر ضغط ليفربول ، وفي الدقيقة 80 ، تمكن البرازيلي روبيرتو فيرمينو من تسجيل الهدف الثالث لفريقه ، بعد تمريرة من محمد صلاح ، لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.



يذكر أن السنغالي ساديو ماني قد تم استبداله بعد الهدف الثالث لفيرمينو ، ودخل في مشادة مع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد نادي ليفربول للنقطة الثانية عشر في صدارة الدوري الإنجليزي ، بينما توقف رصيد بيرنلي عند النقطة الرابعة في المركز الحادي عشر.