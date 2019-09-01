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قصف مطار معيتيقة الليبي وإصابة عدد من الحجاج

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 02:43 ص
صدى البلد
حسام رضوان
أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها بأنه تم تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وجاء ذلك عقب سقوط عدة قذائف على المطار الواقع شرقي مدينة طرابلس.

وأضافت أن عددا من الحجاج الليبيين القادمين من المملكة العربية السعودية قد تعرضوا لإصابات إثر سقوط قذائف على المطار.

وان 4 أشخاص قتلوا في قصف لطائرات تركية مسيرة جنوب العاصمة الليبية.

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