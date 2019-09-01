بسبب تغريدات رانيا علوانى.. نبيل الحلفاوي يحذر المتابعين

وجه الفنان نبيل الحلفاوى رسالة إلى جمهور النادى الأهلى، بعد الأزمة التى حدثت عبر موقع تويتر، جراء التغريدات التى نشرتها رانيا علوانى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، وتعليق بعض المتابعين عليها.





وعلق الحلفاوى عبر حسابه على تويتر قائلاً : "نخلي بالنا بقى.. من التعليقات اللي وصلتني عن موضوع رانيا علواني" .



وأضاف: " أكيد فيه أهلوية زعلوا، لكن الأكيد برضه إن كتير من اللي تداخلوا عاملين نفسهم أهلوية للنفخ في النار.. كلامهم بيكشفهم. ناخد بالنا".



