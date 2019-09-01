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حوادث

أمن القليوبية ينجح فى ضبط تشكيل عصابي لتصنيع مخدر الإستروكس

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:45 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
إبراهيم الهوارى
نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات في ضبط تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وتصنيع الإستروكس بقليوب، وبحوزتهم مضبوطات التصنيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للواء طارق عجيز، مدير امن القليوبية، مفادها قيام حسن م م ع " 37 سنة عاطل والسابق اتهامه في ( 2 ) قضية متنوعة ومحمود ج م " عاطل والسابق اتهامه في (3) قضايا متنوعة وأحمد ج ع " عاطل ومحمود ر ع " عاطل والسابق اتهامه في قضية سلاح ناري بتكوينهم تشكيل عصابيً فيما بينهم تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وخاصة تصنيع مخدر الاستروكس وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهمين أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (2) سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع و5 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الإستروكس تزن 1.500 جرام ومبلغ 3400 جنيه و4 هاتف محمول و( 2 ) زجاجة لمخدر الكيتامين وكمية من نبات البردقوش تزن 500 جرام و(2) علبة لسائل البيرسول، والتي تستخدم في تصنيع مادة مخدر الاستروكس.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقروا بصحتها وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والاسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم والمواد الخام لتصنيع المادة المخدرة، وتولت النيابة التحقيق.

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