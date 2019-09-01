حصاد التأمين الصحي خلال التشغيل التجريبي.. تسجيل 50 % من المستهدفين في بورسعيد

بدأ اليوم 1 سبتمبر، التشغيل الفعلي للتامين الصحي الشامل ، لذا يستعرض موقع صدي البلد حصاد شهرين من التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.



فبعد نجاح المنظومة، وصول متوسط وقت تسجيل الملف العائلي لـ 4 دقائق بعد ما كانت عملية التسجيل تستغرق من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، حيث نجحت إدارة المشروع في تسجيل ما يقرب من 50% من المستهدفين من أبناء محافظة بورسعيد و فتح 135372 ملف عائلي الكتروني اي ما يعادل 441987 مواطن، وذلك من خلال 24 وحدة ومركز صحة أسرة بجميع أنحاء بورسعيد.



كما تم فتح باب مركز صحة أسرة قبضايا و مركز صحة أسرة تعاونيات الزهور ليصبح اجمالي عدد الوحدات و المراكز 24 وحدة ومركز.



وتم إضافة مركزين صحة أسرة بحي الزهور وهو أحد أكبر أحياء محافظة بورسعيد ، هما مركز قبضايا "شرق النوادي"، بمنطقة قبضايا ، ومركز "تعاونيات الزهور" بمساكن التعاونيات ، ليصبح إجمالي عدد الوحدات التابعة للمنظومة ضمن المرحلة الأولى حتى الآن ٢٤ وحدة، تم تشغيلها جميعًا بكامل طاقتهم.



جدير بالذكر ان كل وحدة مصممة لتقديم الخدمة ل10 الاف أسرة أي ما يعادل 40 الف مواطن لضمان التغطية المثلى لجميع مواطني المحافظة و منعًا لحدوث أي تكدثات بالوحدات والمراكز.



كما تم اعتماد 12 وحدة ومركز صحة أسرة و 3 مستشفيات من قبل هيئة الإعتماد والرقابة، حيث نجحت 12 وحدة و مركز صحة أسرة وهم (مركز العرب ، وحدة العرب وحدة صحة أسرة المناخ، 1مركز صحة أسرة المناخ2 وحدة صحة أسرة الكويت وحدة صحة أسرة عمر بن الخطاب وحدة بورفؤاد ثاني مركز فاطمة الزهراء، مركز عثمان بن عفان مركز صحة أسرة الجوهرة، وحدة بنك الإسكان ووحدة ال 5000) وحصول 3 مستشفيات وهم مستشفى النصر التخصصي للأطفال ، مستشفى النساء والولادة و مستشفى الرمد التخصصي، على الإعتماد من قبل هيئة الإعتماد والرقابة .