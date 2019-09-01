نجم منتخب مصر لكرة الطائرة: نطمح في تحقيق لقب بطولة العالم.. فيديو

أعرب محمد عادل نجم منتخب مصر لكرة الطائرة، عن سعادته بالحصول على البرونزية المركز الثالث في دورة الألعاب الأفريقية التي استضافتها المملكة المغربية، وحصدت مصر خلالها 273 ميدالية متنوعة.



وقال محمد عادل في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، "طموحنا كان التتويج بلقب البطولة، ولكن الحظ لم يحالفنا، وعند الخسارة من الكاميرون وتأكدنا من عدم خوضنا بمنافسات اللقب".



وأضاف نجم منتخب مصر لكرة الطائرة، قائلا "ركزنا على تحقيق البرونزية على أمل أن نحقق لقب البطولة الفترة القادمة"، وتابع" سنخوض الفترة المقبلة منافسات كأس العالم ونطمح لتحقيق لقب في البطولة".



وكان مطار القاهرة الدولي، استقبل مساء اليوم الأحد، البعثة الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية، وأعضاء اللجنة الاولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية، برفقة الفوج الأخير والأكبر من أعضاء ولاعبي البعثة المصرية، على رأسهم وزير الشباب والرياضة، قادمين من المملكة المغربية بعد ختام فعاليات الدورة.



تم إنهاء إجراءات وصول البعثة الرسمية لدورة الألعاب الأفريقية، من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، واستقبلهم فريق من العلاقات العامة بالمطار، فور وصولهم على متن الرحلة القادمة من كازبلانكا.



وحققت البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، إنجازا كبيرا بتحقيق لقب الدورة والتربع على عرش القارة الإفريقية، بعد الحصول على أكبر عدد من الميداليات في تاريخ الدورة برصيد 273 ميدالية متنوعة بواقع 102 ميدالية ذهبية و98 ميدالية فضية و73 ميدالية برونزية.