وزير الخارجية: زيارة الرئيس السيسي لليابان فتحت مجالات تعاون جديدة

قال وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية اليابانية متميزة للغاية، حيث يوجود بعد تاريخي كبير بين كلا الدولتين، مؤكدا أن تلك العلاقات المشتركة تم توثيقها بشكل كبير خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة "تيكاد"، فضلا عن زيارات الرئيس السيسي الدائمة لليابان.



ونوه "وزير الخارجية"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلي أن المساهمات والاستثمارات اليابانية في الدولة المصرية تعود بتعاون كبير ووثيق بين كلا الدولتين، مثلما حدث في إعداد المتحف المصري الكبير.



وتابع "وزير الخارجية"، أن المشروعات التعليمية اليابانية تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لما تقدمة اليابان من تعاون مشترك.