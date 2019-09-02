تشيتشاريتو يعود للدوري الإسباني من بوابة إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، تعاقده مع المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو"، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقًا لما ذكره النادي الإسباني في بيانه الرسمي، فإن تشيتشاريتو وقع على عقود انضمامه لإشبيلية لمدة 3 مواسم، ليستمر حتى صيف 2022.



وتشير التقارير، إلى خافيير هيرنانديز انتقل إلى صفوف إشبيلية، في صفقة بلغت قيمتها 8 ملايين جنيه إسترليني.



يذكر أن تشيتشاريتو سبق له اللعب في الدوري الإسباني في موسم 2014-2015، بقميص ريال مدريد، على سبيل الإعارة، قادمًا من مانشستر يونايتد.

