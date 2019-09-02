جامعة عين شمس تناقش تطوير مراكز ذوي الإعاقة بالتعاون مع إميديست

كما تمت مناقشة خطوات تطوير مراكز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة وسبل توسيع قاعدة استفادتهم من برنامج منح اميديست، حيث يتم تنفيذ المشروع في خمس جامعات حكومية مصرية هي (جامعة عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، أسيوط، المنصورة) بالتعاون مع مؤسسة "حلم الاستشارية"، كما تمت مناقشة طبيعة المقررات الدراسية ومعايير الاختيار والتسهيلات المقدمة.





عقد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اجتماعًا موسعًا مع Quincy Dermody المدير التنفيذي لبرنامج اميديست AMIDEST مصر للمنح، لمناقشة أوجه التعاون المشترك وتطوير مراكز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة.وذلك بحضور أ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث و أ. د. أحمد جلال عميد كلية الزراعة وأ. د. خالد قدري عميد كلية التجارة وأ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات وأ.د. ضياء عبد الماجد وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأ.د. محمد خالد إبراهيم وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب وأ.د. إسراء عبد السيد مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة ود. محمد شريف القطب مدير مركز دعم الابتكار وتطوير المشروعات بالجامعة والأستاذ عماد زينهم منسق برنامج اميديست ومسئول شئون الطلاب والتوجيه.وخلال الاجتماع الذي عقد بمقر قصر الزعفران، تم مناقشة أوجه التعاون المشترك بين جامعة عين شمس ومنظمة اميديست في إطار مبادرة وزارة التعليم العالي وبرنامج منح الجامعات الحكومية.حيث تم استعراض انجازات البرنامج الذي نجح منذ عام 2015 في تقديم المنح الدراسية لمئات من طلاب كليات الهندسة والتجارة والحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس؛ بهدف فتح آفاق أفضل للطلاب في سوق العمل من خلال تخصصات حيوية تخدم الخطط الطموحة للاقتصاد الوطني.كما استعرض السادة عمداء ووكلاء الكليات طبيعة الدراسة بكل كلية وأهم البرامج المميزة بها وكذلك ما لديهم من وحدات لدعم الطلاب ذوي الإعاقة وطبيعة الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم.