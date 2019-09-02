عامل يقتل زوجته بعد اعترافها بممارسة الجنس مع آخرين

لم يجد عامل وسيلة للتخلص من العار الذى لحق به بعد علمه بقيام زوجته بممارسة الجنس مع رجلين سوى قيامه بقتلها عقب عودتها إلى منزلهما بالسيدة زينب.



تلقى الرائد أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بالعثور على جثة سيدة قتيلة داخل شقة بدائرة القسم .



بالانتقال والفحص عثر على جثة "فاطمة"، ٢٣ سنة، ربة منزل، مصابة بنزيف في الجمجمة وكسور متفرقة فى أنحاء الجسم.



التحريات كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها عرفى من عامل رخام وأنه وراء ارتكاب الجريمةـ ألقى القبض على المتهم من خلال أحد الأكمنة.



واعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه فؤجى بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فقام بالتعدي عليها بشومة لتسقط غارقه فى دمائها وتلقى مصرعها فى الحال.

