ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عامل يقتل زوجته بعد اعترافها بممارسة الجنس مع آخرين

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 10:59 م
يضرب زوجته - صورة
يضرب زوجته - صورة ارشيفية
كتب محمد صبرى
لم يجد عامل وسيلة للتخلص من العار الذى لحق به بعد علمه بقيام زوجته بممارسة الجنس مع رجلين سوى قيامه بقتلها عقب عودتها إلى منزلهما بالسيدة زينب.

تلقى الرائد أحمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بالعثور على جثة سيدة قتيلة داخل شقة بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص عثر على جثة "فاطمة"، ٢٣ سنة، ربة منزل، مصابة بنزيف في الجمجمة وكسور متفرقة فى أنحاء الجسم.

التحريات كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها عرفى من عامل رخام وأنه وراء ارتكاب الجريمةـ ألقى القبض على المتهم من خلال أحد الأكمنة.

واعترف بارتكاب الواقعة وقرر أنه فؤجى بعودة زوجته في وقت متأخر من الليل وعندما سألها عن سبب تأخرها، أخبرته أنها كانت بصحبة شابين وأقامت معهما علاقة جنسية، فقام بالتعدي عليها بشومة لتسقط غارقه فى دمائها وتلقى مصرعها فى الحال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جنس وخيانة ورأس مفصول .. تفاصيل جديدة فى جريمة الوراق +18

حكايات العلاقات الحرام.. إيمان اتعمل عليها حفلة اغتصاب.. مروة قتلت زوجها بـ 12 قرص فياجرا.. وهبة رفضت استكمال ليلة حمراء فدبحها بزجاجة بيرة +18

اغتصبها وهي غرقانة في دمها.. تفاصيل قتل حلاق لـ سيدة عجوز بعد سرقتها في القاهرة

مارس الجنس على دمائها.. حبس الحلاق المتهم بقتل عجوز حدائق القبة

ترشيحاتنا

دبلوماسي يكشف سبب وفاة السفير الروسي بالقاهرة

شوبير يكشف سر تعثر صفقة رحيل أزارو عن الأهلي

المتهم بقتل زوجته ونجله بـ 15 مايو : ارتكبت الجريمة وظللت أبكي بعدها

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

قنابل مصطفى يونس .. أيمن منصور تم رفضه من الأهلي .. والسوشيال ميديا تحرك القلعة الحمراء

نجم الأهلي السابق: كل مدربي الدوري المصري بيلعبوا خطأ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان