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شكل جمالي.. تأهيل مصرف السيل في أسوان .. صور

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
قيادات رى أسوان تتفقد
قيادات رى أسوان تتفقد أعمال تأهيل مصرف السيل
شاذلى عبد الفتاح
تواصل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان أعمال إنشاء السور الخارجى لعملية تأهيل مصرف السيل داخل نطاق مدينة أسوان.

ومن جانبه قام المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية على أرض الواقع برفقة المهندس مصطفى الرشيدى مهندس العملية، ولا سيما أن خطة الإدارة تهدف لإضفاء الشكل الجمالي على المنطقة المحيطة، وتحقيق الإصحاح البيئى بتنفيذ هذه الأعمال بشكل دورى ومستمر.

وتابع المهندس محمد عبد الرؤوف أن الأعمال التى يتم تنفيذها تشتمل تأهيل مصرف السيل الرئيسى بأسوان كيلو ٥.٣٥٠ وبطول ٣٠٠ متر أمام عزبة النهضه بمنطقة كيما.

وأضاف أن هذه الأعمال يتم تنفيذها بناء على توجيهات المهندس عبد اللطيف السعيد خالد رئيس قطاع الرى، والمهندس رضا مهدى محمد مهدى رئيس قطاع الموارد المائية والرى للوجه القبلى، والمهندس محمد محمد عبد الوهاب أبو السعود رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية وذلك تحت قيادة المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية بأسوان، وأيضًا مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية والرى.
شكل جمالي.. تأهيل مصرف السيل في أسوان .. صور
شكل جمالي.. تأهيل مصرف السيل في أسوان .. صور
شكل جمالي.. تأهيل مصرف السيل في أسوان .. صور
شكل جمالي.. تأهيل مصرف السيل في أسوان .. صور
شكل جمالي.. تأهيل مصرف السيل في أسوان .. صور

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