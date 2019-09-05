فتحي عبد الوهاب يشوق الجمهور لفيلم لص بغداد

روج الفنان فتحي عبد الوهاب لفيلم لص بغداد المقرر عرضه قريبا.



ونشر فتحي عبد الوهاب، صورة، برفقة الفنان محمد إمام، من كواليس فيلم لص بغداد، عبر حسابه على انستجرام.



وشارك جمهور فتحي عبد الوهاب بالتعليقات على الصورة: "هو في حد في الدنيا يبقي مخطوف وحاطط رجل على رجل".



فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.



واخر اعمال فتحي عبد الوهاب مسلسل "بدل الحدوته تلاته" الذي عرض في رمضان 2019 .