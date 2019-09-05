جيهان خليل في الجيم.. والجمهور: دمك تقيل ومش مهضومة

نشرت الفنانه جيهان خليل، صوره لها وهي في "الجيم"، عبر حسابها على انستجرام.وشارك جمهور ومتابعي جيهان خليل، بالتعليقات على الصورة:" دمك تقيل و مش مهضومه".يذكر أن جيهان خليل بدأت مشوارها الفني من خلال مشاركتها في مسلسل "الخانكة" مع الفنانة "غادة عبد الرازق" وتم طرحه في رمضان 2016.وأحدث أعمال جيهان خليل مسلسل بعنوان "علامة استفهام" بمشاركه الفنان محمد رجب وتم طرحه في رمضان