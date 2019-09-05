زيارة مرتقبة لـ نتنياهو إلى روسيا.. تعرف على التفاصيل

قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيزور روسيا في المستقبل القريب، مرجحا أن يتم استقباله في مدينة سوتشي؛ بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وحول التحضير لهذه الزيارة، قال يوري أوشاكوف في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "نعم، يدور هناك حديث عن زيارة عمل لرئيس وزراء إسرائيل​​​. على ما يبدو، فلن تكون هذه الزيارة إلى موسكو، بل إلى سوتشي على الأرجح".



وعند سؤاله، حول إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبنيامين نتنياهو، في سبتمبر الجاري أكد: "نعم، في المستقبل القريب".



وكان بنيامين نتنياهو قد زار روسيا، أواخر فبراير الماضي، وهي الزيارة التي ذكرت في أعقابها مصادر دبلوماسية أن روسيا وإسرائيل تعملان على تحديد وتوثيق آليات وإجراءات تجنب الاشتباكات والحوادث خلال العمليات في سوريا.



كما تلقى نتنياهو دعوة من بوتين، خلال اتصال هاتفي بينهما، لزيارة موسكو العام القادم لحضور الاحتفال بالذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.