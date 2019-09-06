بـ 5 طرق خلي الأرضيات تبرق.. طرق تلميع السيراميك الأسود

مع مرور الوقت يتغير لون السيراميك ليصبح باهت اللون ويحتاج إلى تغيير، ويرجع السبب في ذلك هو اتباع الطرق التقليدية في تنظيف السيراميك، ولعل يظهر هذا سريعًا في السيراميك ذي الألوان الغامقة وخاصًة الأسود، لذا نقدم لك طرق تلميع السيراميك الأسود بكل سهولة وبأكثر من وصفة دون أن تتحملين عناء أو مشقة مضاعفة.



طرق تلميع السيراميك الأسود



الطريقة الأولى: الليمون

الليمون من المواد المفضلة لتنظيف السيراميك لأنها تبقي السيراميك لامع كما هو على حالته الأولى، كما أنه يعمل على تنظيف السيراميك سريعًا ويزيل المواد الصعب إزالتها وكذلك البقع والخدوش، لذا يتم استخدامه على النحو الآتي:

- إضافة كمية من عصير الليمون على الماء قبل البدء في تنظيف وتلميع الأرضيات.



الطريقة الثانية: الخل

وكذلك يعد الخل من المواد التي تساعد على تنظيف أرضيات السيراميك بكل سهولة وبمنتهى الدقة، وذلك عن طريقة إضافة كوب من الخل الأبيض إلى وعاء الماء المراد لمسح وتلميع السيراميك، ويتم الاستمرار على استخدامه بشكل يومي وعلى مدار فترات منتظمة.



الطريقة الثالثة: خلطة الكلور



تعتبر هذه الخلطة مناسبة وتساعد على تنظيف أغلب أنواع السيراميك وهي عبارة عن :

- لتر ماء.

- 5 ملاعق خل التفاح.

-2 ملعقة صابون الصحون.

- 3 فناجين من الكلور.

- ملعقة ديتول.

- ملعقة صغيرة أمونيا مخففة.

طريقة التحضير:

- نمزج الكلور مع الديتول والأمونيا وصابون الصحون وخل التفاح ونضيفهم إلى لتر الماء.



- نخلطهم جيدًا ونضيف الخليط في زجاجة بلاستيكية.



- عند الحاجة نضع مقدار من الخليط على اسفنجة مبللة ونبدأ في مسح السيراميك.



- نقوم بإعادة مسح السيراميك الداكن مرة أخرى بعد شطفه ولكن بإسفنجة مبللة بالماء والقليل من خل التفاح دون الصابون.



- ستلاحظين أن ازداد لمعان السيراميك، وتم التخلص من آثار الصابون والماء.



الطريقة الرابعة: منعم الملابس

كما يمكن الاستعانة بالمسحوق المنعم الذي نضعه على الملابس كوسيلة لتنظيف وتلميع السيراميك، فقد يمنح السيراميك رائحة منعشة وكذلك سيراميك لامع.



ولكن بعد استخدامه في تنظيف السيراميك نقوم بإعادة المسح بمنشفة مبللة بالماء الفاتر، للتأكد من أنه لا يترك أي بقع أو علامات على السيراميك الغامق.



الطريقة الخامسة: النشادر

كذلك تدخل النشادر أو مسحوق الأمونيا إلى قائمة منظفات السيراميك ويمكن استخدامه على النحو الآتي:



نضيف نصف كوب من النشادر أو الأمونيا إناء مملوء بالماء ومن ثم يتم مسح الأرضيات للحصول على سيراميك براق، وعند الاستخدام يتم فتح النوافذ لتهوية المنزل وتجنب حالات الاختناق من رائحة النشادر.



وينصح بعدم استخدام هذا الخليط في حالة وجود شخص يعاني من مشكلات صحية مرتبطة بالجهاز التنفسي، وذلك لأن لها رائحة كريهة وقوية.



