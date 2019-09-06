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فن

مروان حامد: عادل إمام صاحب فضل علي.. ونور الشريف ساندني

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:45 م
مراون حامد - عادل
مراون حامد - عادل إمام
سعيد فراج
قال المخرج مروان حامد، خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم" لـ إنجي علي عبر إذاعة نجوم F.M، إن فيلم «عمارة يعقوبيان» للزعيم عادل إمام، هو أقرب الأعمال لقلبه، لأنه جمع نجوما ثقالا بين أبطاله.

وأضاف مروان حامد في لقائه، إن عادل إمام صاحب فضل عليه، مشيرًا إلى أنه اعتبر الفيلم فرصة كبيرة للعمل مع نجم كبير، مؤكدًا على دور الزعيم المهم في حياته حيث سانده، مثلما فعل معه الفنان نور الشريف أيضًا.

يشار إلى أن «عمارة يعقوبيان» هي رواية مصرية للكاتب علاء الأسواني صدرت عام 2002 وهو إسم حقيقي لعمارة موجودة فعلًا وتتناول مشاكل تواجهها مصر المعاصرة من خلال حياة السكان في القاهرة، وتم إنتاج فيلم «عمارة يعقوبيان» للمخرج مروان حامد عام 2006م ونال إقبالا كبيرا.

فيلم «عمارة يعقوبيان» بطولة: عادل إمام، يسرا، نور الشريف، إسعاد يونس، هند صبري، سمية الخشاب، محمد إمام، خالد الصاوي، خالد صالح، أحمد راتب، أحمد بدير، قصة: علاء الأسواني، سيناريو وحوار: وحيد حامد، إخراج مروان حامد.

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