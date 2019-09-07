لأول مرة يتقابلان.. امير كرارة مع كريم عبد العزيز في الفيل الازرق 3

نجاح الفيل الأزرق 2





حقق فيلم الفيل الأزرق 2، إيرادا يوميا أمس الاول الخميس 5 سبتمبر، بلغ 484 ألفا و668 جنيها مصريا، لترتفع إجمالي إيرادات الفيلم إلى 94 مليونًا و986 ألفًا أي ما يقرب من 95 مليونًا، منذ بدء عرضه بدور العرض السينمائية يوم 25 من شهر يوليو الماضى ليواصل زحفه نحو الـ 100 مليون جنيه، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ السينما المصرية.

فريق عمل الفيل الأزرق 2





فيلم الفيل الأزرق 2 يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

بداية عرض الفيل الأزرق 2





وطرح فيلم الفيل الأزرق 2 يوم 25 يوليو الماضى فى جميع دور العرض المصرية، كما انطلق عرضه فى نفس الوقت بدور العرض فى السعودية والإمارات وسوريا، على أن يطرح فى لبنان والأردن ابتداءً من اليوم الأحد أول أيام عيد الأضحى، وتونس أيضًا مع انطلاق العيد.

ملخص الفيل الأزرق 2





أحداث الفيل الأزرق 2 تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

أبدى الفنان، خلال برنامجه «سهرانين»، عبر قناة ON E الفضائية، إعجابه بالجزء الثاني من فيلم، وذلك خلال استضافته لبطل الفيلم، للحديث عن النجاح الكبير الذي حققه.وأكد، خلال الحلقة أنه سوف يقوم بتقديم جزء ثالث من الفيلم ليبدأ في التحضير له خلال الفترة القليلة المُقبلة، ليفاجئهبطلب الإنضمام للجزء الجديد من الفيلم، قائلًا: «أنا عايز اشتغل معاك فى الجزء الثالث»، ليرد عليه «» بالموافقة والترحاب قائلًا: «أنت تشتغل قبلى»، ليعلنبعدها عن الخبر قائلًا: «انتظرونى مع النجمفى».