نقص الخدمات يثير غضب سكان مجمع تيجان.. والأهالى: حررنا محضرا ضد وادى دجلة.. صور

أرسل عدد من سكان مجمع "تيجان" بحى زهراء المعادى التابع لمحافظة القاهرة، شكوى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص سحب إدارة شركة "وادى دجلة" للعقارات ومنشأة الكومبوند كلا من أفراد الأمن وتوقف بعض الخدمات مثل المياه وسحب عمال النظافة وعمال صيانة الأسانسير.



ويقول سكان الكومبوند المسئولين فى رسالتهم: "منذ فترة ليست قليلة قامت الشركة بعدة مخالفات فى تسليم مشروعاتها والإخلال ببنود عقودها مع المتعاقدين ومنها التأخر فى تسليم المشروعات لعدة سنوات، واليوم قامت بسحب كل من أفراد الأمن وتوقف بعض الخدمات وسحب عمال النظافة وعمال صيانة الأسانسير".



وأضافوا: وبذلك مجمع "تيجان" أصبح بدون أمن أو خدمات، حيث أوقفت الشركة روافع المياه المملوكة لها والمغذية للكومبوند وإغلاقها بالإضافة إلى عدم توفر إضاءة للبوابات والشوارع الداخلية والمنطقة صحراوية وهو ما يهدد السكان ويعرضهم لحالات السرقة وخطر كبير، وتم تحرير محضر برقم 19043-2019 بقسم البساتين.



وناشد سكان الكومبوند ضرورة التدخل لحل المشكلة وتوفير كل الخدمات كما هو منصوص عليها عقد السكان، ويمكن التواصل مع "مرقص" أحد ملاك العقارات فى مجمع تيجان من خلال الرقم التالى 01223404167.



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