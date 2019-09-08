وزير الطاقة الإماراتي: منتجو النفط ملتزمون بموازنة السوق

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الأحد، إن المنتجين من أوبك وخارجها "ملتزمون" بتحقيق التوازن في سوق النفط.



وأضاف ردا على سؤال حول تخفيضات أعمق محتملة على مستويات الإنتاج، أنه غير قلق بشأن أسعار النفط الحالية، بشأن مستوى مخزونات الخام، حسبما أبلغ مؤتمرا صحفيا في أبوظبي.



وقال إن العوامل السياسية وبواعث القلق المتعلقة بتوترات التجارة العالمية هي التي تؤثر على السوق وليس مستويات العرض والطلب.