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رياضة

احتفالات عارمة داخل نادي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 10:57 م
احتفالات أعضاء نادي
احتفالات أعضاء نادي الزمالك
إسماعيل محمود
عمت الأفراح نادي الزمالك بميت عقبة ، وذلك بعد تتويج نادي القلعة البيضاء ببطولة كأس مصر للمرة 27 في تاريخه بعد الفوز على نادي بيراميدز.

وفاز نادي الزمالك ببطولة كأس مصر ، وذلك بعد اكتساحه لنظيره نادي بيراميدز ، بثلاثية نظيفة ،في المباراة النهائية التي أقيمت بستاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهد نادي الزمالك احتفالات عارمة من قبل أعضاء ناديه ، بعد التتويج ببطولة كأس مصر ، حيث احتشد المئات من أعضاء النادي للتعبير عن فرحتهم العارمة بالفوز بالبطولة.

ويلاقي نادي الزمالك ، غريمه التقليدي النادي الأهلي في العشرين من الشهر الجاري في بطولة كأس السوبر لموسم 2017-2018.

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