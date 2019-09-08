احتفالات عارمة داخل نادي الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

عمت الأفراح نادي الزمالك بميت عقبة ، وذلك بعد تتويج نادي القلعة البيضاء ببطولة كأس مصر للمرة 27 في تاريخه بعد الفوز على نادي بيراميدز.



وفاز نادي الزمالك ببطولة كأس مصر ، وذلك بعد اكتساحه لنظيره نادي بيراميدز ، بثلاثية نظيفة ،في المباراة النهائية التي أقيمت بستاد برج العرب بالإسكندرية.



وشهد نادي الزمالك احتفالات عارمة من قبل أعضاء ناديه ، بعد التتويج ببطولة كأس مصر ، حيث احتشد المئات من أعضاء النادي للتعبير عن فرحتهم العارمة بالفوز بالبطولة.



ويلاقي نادي الزمالك ، غريمه التقليدي النادي الأهلي في العشرين من الشهر الجاري في بطولة كأس السوبر لموسم 2017-2018.