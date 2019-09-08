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رياضة

احمد مرتضى مهنئا الزمالك بكأس مصر: الحمد لله

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:08 م
احمد مرتضي منصور
احمد مرتضي منصور
محمد بدران
هنّأ احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الفريق الأبيض، جمهور ولاعبي نادي الزمالك، بكأس مصر بعد تغلبه على نادي بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وكتب احمد مرتضى عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، "‏♥️الحمد لله♥️".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب بطولة كأس مصر، بعد اكتساح بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد برج العرب، ضمن نهائي بطولة كأس مصر.

ونجح أشرف بشرقي في تعزيز تقدم الأبيض على بيراميدز حيث تمكن من تسديد الهدف الثاني في شباك بيراميدز خلال الدقيقة 63 ثم الثالث في الدقيقة 82 ليتقدم الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة على بيراميدز.
احمد مرتضى مهنئا الزمالك بكأس مصر: الحمد لله

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