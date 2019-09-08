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رياضة

مجدى عبد الغنى مهنئا الزمالك بكأس مصر: الف مبروك

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:34 م
مجدى عبد الغنى
مجدى عبد الغنى
محمد بدران
هنّأ مجدى عبد الغنى عضو مجلس ادارة الكرة السابق نادي الزمالك بفوزه بكأس مصر بعد تغلبه على نادي بيراميدز بثلاثية نظيفة.


وكتب "مجدى عبد الغنى": عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات الشهير "تويتر"،"‏‏الف مبروك لمجلس إدارة نادى الزمالك والجهاز الفني واللاعبين وجمهور الزمالك المحترم".


وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب بطولة كأس مصر، بعد اكتساح بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن نهائي بطولة كأس مصر.

ونجح أشرف بشرقي في تعزيز تقدم الأبيض على بيراميدز، بعد هدف أوباما، وتمكن من تسديد الهدف الثاني في شباك بيراميدز خلال الدقيقة 63 ثم الثالث في الدقيقة 82 ليتقدم الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة على بيراميدز.
مجدى عبد الغنى مهنئا الزمالك بكأس مصر: الف مبروك

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