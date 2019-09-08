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رياضة

تعليق أمير مرتضى على تتويج الزمالك بـ كأس مصر ..فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:26 م
أمير مرتضي
أمير مرتضي
أحمد هاني - حسام الحارتي
علق أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك، على فوز القلعة البيضاء بكأس مصر بعد تغلبه على نادي بيراميدز بثلاثية نظيفة.

وأكد أمير مرتضى منصور أن الفريق هو النجم رقم واحد وهو من يصنع النجوم وأن الروح الموجودة في الفريق سبب الفوز بالبطولة، مشددا على أنه تم نقل الروح الموجودة بالفريق الى ميتشو.

وأضاف أمير مرتضى منصور أن مباراة النهائي كانت صعبة في ظل قوة المنافس إلا أن لاعبي الزمالك نجحوا في الفوز وتحقيق الهدف.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بلقب بطولة كأس مصر، بعد اكتساح بيراميدز بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد برج العرب، ضمن نهائي بطولة كأس مصر.

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