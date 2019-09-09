ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الخارجية يصل الخرطوم لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 08:31 ص
سامح شكري - وزير
سامح شكري - وزير الخارجية
أ ش أ
وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء مباحثات ثنائية مع الجانب السوداني، في إطار تدعيم العلاقات الأزلية بين البلدين الشقيقين.

وكان في استقبال الوزير سامح شكري، لدى وصوله مطار الخرطوم الدولي، من الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب، ومدير التشريفات في وزارة الخارجية السفير الهادى النميري، ومديرة إدارة مصر في الخارجية السودانية السفيرة أحلام أبو زيد، فضلا عن السفير المصري في السودان حسام عيسى، وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية اليوم عددا من اللقاءات المهمة مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح برهان رئيس مجلس السيادة بالسودان، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلًا عن السيدة أسماء عبد الله وزيرة الخارجية السودانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المبعوث الأمريكي إلى السودان يجري مباحثات في الخرطوم

سامح شكري يزور الخرطوم للقاء رئيس الوزراء السوداني

ترشيحاتنا

عرق النسا .. من الألف للياء أعراضه وعلاجه

عند صيام عاشوراء.. رسول الله أوصى بهذه الأكلة لتصلي عليك الملائكة

أمير مرتضى يفجر مفاجأة: أنا وراء رحيل جروس عن الزمالك.. تفاصيل

النتيجة مذهلة.. لفي قدميك بورق الألمنيوم لمدة ساعة

استبعد الحضري.. نادر السيد: هذا المدرب الأجدر لتدريب حراس المنتخب

تعرف على 10 مميزات في ios 13 قبل طرحه بـ 24 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. جوهرة تستعرض رشاقتها

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها