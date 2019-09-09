اسباب الم المفاصل المفاجئ .. 7 مخاطر وراء الشعور بها

تعود اسباب الم المفاصل المفاجئ إلى مجموعة كبيرة من العوامل التى نتعرض لها فى حياتنا وتضر المفاصل بشكل تراكمى دون أن نشعر مما يتسبب فى المعاناة من الم المفاصل المفاجئ .





ومن اهم اسباب الم المفاصل المفاجئ هو الحركات التى نفعلها فى اليوم والتمارين الرياضية التى نمارسها خلال اليوم وكافة الانشطة الحركية التى نفعلها خلال اليوم تؤثر على المفاصل فإذا كانت تتم بصورة خاطئة فإنها تسبب الم المفاصل المفاجئ ، وليس هذا السبب الوحيد بل توجد عدة اسباب اخرى لـ الم المفاصل المفاجئ تجعلنا نشعر بهذه الالام المزعجة.





اسباب الم المفاصل المفاجئ

يتعرض البعض للشعور بـ الم المفاصل المفاجئ فى احد الجسم مما يجعلهم يشعرون بالحيرة والدهشة حيث لم يسبق لهم المعاناة من اى مشكلة فى المفاصل مما يدفعهم للسعى لاكتشاف اسباب الم المفاصل المفاجئ .





ووفقا لما ذكره موقع " livestrong " توجد عدة اسباب لـ الم المفاصل المفاجئ ابرزها :

- الاصابات التى يتعرض لها الانسان تسبب الم المفاصل المفاجئ فى بعض الاحيان خاصة عندما تصيب الكدمة احد المفاصل مثل الركبة واليد والكاحل والكوع والكتف والتى قد تشمل تلف الأربطة أو الغضاريف .

- اصابة المفاصل بعدوى تسببها احدى انواع البكتريا الضارة وفى هذه الحالة تحدث الاصابة بـ الم المفاصل المفاجئ الحاد الذى يستمر لعدة ساعات وفى الأغلب يكن مصحوبا بالحمى والاحمرار والتورم وعدم القدرة على تحريك المفصل بسهولة .

- الامراض الجسدية التى تصيب الانسان فى اجزاء مختلفة من الجسم بعيدة عن المفاصل تسبب مجموعة مختلفة من الاعراض للمرض من بينها الم الفاصل المفاجئ ، ومن امثلة هذه الامراض الأنفلونزا واللايم .

- بعض الأمراض تحدث مشكلة فى سائل التشحيم نتيجة تكون بعض البلورات به مما يسبب التهاب شديد مفاجئ مع احمرار المفاصل وألم حاد مثلما يحدث عند الاصابة بمرض النقرس والربو الكاذب، وعادة يظهر الم المفاصل فى هذه الحالة فى عدة مناطق من الجسم ، وهى إصبع القدم الكبير ، مشط القدم ، الكاحل ، الركبة ، الرسغ والكوع .

- الهيموفيليا هى أحد امراض الدم الوراثية المزمنة ومن مضاعفات التى يسببها حدوث نزيف فى المفاصل مما يتسبب فى معاناة المريض من الم المفاصل المفاجئ.

- يسبب مرض الخلايا المنجلية الم المفاصل المفاجئ والحاد فى بعض الحالات خاصة أثناء حدوث الأزمة المنجلية، حيث تسد خلايا الدم الحمراء المنجلية الأوعية الدموية الصغيرة داخل الجسم مما يحرم المناطق المصابة من الحصول على الأكسجين مما يتسبب فى الشعور بـ الم المفاصل المفاجئ .

- مرض التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل العظمي من اهم العوامل التى تسبب الم المفاصل المفاجئ عند المرضى.





علاج الم المفاصل المفاجئ

يعتمد علاج الم المفاصل المفاجئ على طبيعة السبب الذى جعلنا نشعر بها لذا فمن الضرورى معرفة اسباب الم المفاصل المفاجئ وتحديد ايا منها السبب فى المعاناة والالم لعلاج المشكلة بشكل جذرى.

- اذا كان الم المفاصل المفاجئ بسبب الاصابة بالبكتيريا فيتم العلاج عن طريق ادوية المضادات الحيوية عن طريق الوريد لمنع حدوث تلف المفاصل الدائم ، والذي يمكن أن يبدأ خلال 48 ساعة.

- فى حالة ان سبب الم المفاصل المفاجئ النقرس فيكون العلاج من خلال استخدام الادوية المضادة للالتهابات للسيطرة على آلام المفاصل أثناء الهجوم ، وفي بعض الأحيان يوصى باستخدام أدوية أخرى أو تغييرات في النظام الغذائي لتقليل احتمالية تكرار المرض.

- اذا كان سبب الم المفاصل المفاجئ الاصابة بمرض الروماتويد فيكن العلاج من خلال الانتظام على ادوية الروماتويد بجانب الانتظام على النظام الغذائى

- اذا كان سبب الاصابة بالم المفاصل الهيموفيليا فيجب الانتظام على الجرعات الدوائية الخاصة بالمرض بجانب بعض الادوية المسكنة للالم .

- بعض الكريمات والمراهم الموضعية تساعد فى علاج الم المفاصل المفاجئ خاصة التى تحتوى على مواد مضادة للالتهابات .

- يجب زيارة طبيب للتأكد من اسباب الم المفاصل المفاجئ الحقيقية من خلال اجراء الفحوصات الطبية اللازمة، خاصة إذا لم يختفي من تلقاء نفسه خلال عدة أيام.





علاج الم المفاصل المنزلى

تستغرق الفحوصات الطبية ومعرفة اسباب الم المفاصل وتشخيص الحالة بعناية وقت كبير وقد لايتحمل المريض الم المفاصل كل هذا الوقت مما يجعلنا بحاجة لتطبيق العلاج المنزلى لـ الم المفاصل لحين البدء فى العلاج الطبى.





عرض موقع " healthline " اهم طرق علاج الم المفاصل المفاجئ فى المنزل قبل زيارة الطبيب.

- استخدام مسكنات الالم الموضعية أو الادوية مضادة للالتهابات غير الستيرويدية من اهم وسائل علاج الم المفاصل المفاجئ وتخفيف التورم والالتهابات المصاحبة له.

- الحرص على اتباع انشطة بدنية تساعد على مرونة المفصل ويفضل استشارة اخصائى لياقة بدنية لوضع برنامج مناسب للحالة المفاصل والجسم.

- حاول بقدر الامكان الوصول للوزن المثالى والحفاظ على وزن جسم في نطاق صحي مما يقلل الضغط ويساعد فى تخفيف الم المفاصل .