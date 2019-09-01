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اسباب الم المفاصل .. 25 سببا مختلفا وراء المعاناة منها

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 10:27 م
اسباب الم المفاصل
اسباب الم المفاصل .. 25 سبب مختلف وراء المعاناة منها
اسماء محمد
معرفة اسباب الم المفاصل تمكننا بشكل كبير فى الوقاية من الاصابة بها نهائيا وذلك عند اخذ الاحتياطات اللازمة عند الاصابة بها وتنقسم اسباب الم المفاصل إلى جزئين الأول: مشاكل تصيب المفاصل ذاتها، والجزء الثانى امراض تصيب أجزاء من الجسم تسبب التهاب المفاصل.

ونعرض لكم فى هذا التقرير أهم أسباب الم المفاصل بنوعيها حتى نتمكن من تجنب الإصابة بها.

وفى البداية نستعرض أسباب الم المفاصل الشائعة التى تنتج عن خلل فى المفصل نفسه او المنطقة المحيطة به وفقا لما ذكره موقع "emedicinehealth":

يحدث ألم المفاصل بسبب بعض الامراض التى تصيب الاربطة او المنطقة المحيطة بها مثل التهاب الجراب أو الأوتار المحيطة بالمفصل، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والأورام النادرة التى تصيب المفصل، التهاب الغشاء المفصلي المصطبغة" او متلازمة التعب المزمن.

اما بالنسبة لـ اسباب الم المفاصل الأخرى المتعلقة بأمراض تصيب الاجهزة المختلفة من جسم الانسان فتطرق اليها موقع "healthline "، وهى:

امراض المناعة الذاتية، والتهاب كيسي، أو التهاب الوسادات حول المفاصل، والذئبة، والنقرس، وبعض الأمراض المعدية، مثل النكاف، الانفلونزا، والتهاب الكبد، والغضروف، أو انهيار الغضروف في الركبة، والتهاب الأوتار، والتهاب العظم أو المفصل، الإفراط في استخدام المفصل، والسرطان، وفيبروميالغيا والمعروف بـ الألم العضلى التليفي، وهشاشة العظام، والساركويد، وكساح الأطفال.

علامات وأعراض آلام المفاصل

يمكن أن يتفاقم التهاب المفاصل بسبب الحركة أو الضغط أو زيادة الوزن، أو مقاومة تحمل الوزن مع الحركة، ويمكن أن يترافق ألم المفاصل مع علامات وأعراض مثل تصلب المفاصل والدفء الموضعي والتورم.

الفرق بين الم المفاصل المرضى والطارئ

فى بعض الاحيان يصاب الانسان فى الم فى احد مناطق المفاصل كالركبة والرسغ وغيرها ويترك هذا الالم دون علاج اعتقادا منهم انه طارئ نتيجة للاجهاد وسيزول مع نفسه، وإذا استمرت اعراض الم المفاصل لمدة اكثر من أسبوع او تكرر الالم عدة مرات على فترات متقاربة حينها تكن هناك احتمالية كبيرة ان الم المفاصل نتيجة لوجود مشكلة ستؤثر عليك طويلا وتستدعى زيارة الطبيب فى اقرب وقت واجراء الفحوصات اللازمة لاكتشاف الاسباب الحقيقية.

علاج الم المفاصل

يعتمد علاج الم المفاصل فى الاساس على تحديد اسباب الاصابة بها فى المقام الاول ومن ثم يبدأ الطبيب المختص فى علاج السبب وراء الشعور بهذا الالم، وبصفة عامة يتم علاج الم المفاصل من خلال بعض الادوية المضادة لـ الالتهابات بجانب الادوية الاخرى التى تساعد فى علاج المرض او المشكلة المتسببة فى وجع المفاصل .

في بعض الحالات ، سيحتاج الطبيب إلى سحب السوائل المتراكمة الموجودة في منطقة المفصل لاختبار العدوى أو النقرس أو غيرها من أسباب آلام المفاصل، وقد يلجأ إلى إجراء عملية جراحية لاستبدال المفصل وذلك عندما تكن الحالة اكثر شدة وحدة.

أما بالنسبة لـ طرق العلاج غير الجراحية الأخرى، فهى: تغيير اللايف ستايل وجعله اكثر ميل للصحة واتباع نظام غذائي جيد أو تناول الأدوية القادرة على تخفيف الالم، وفى حالة مرض الورماتويد سيقوم الطبيب بـ علاج المرض ذاته ووقف انتشاره ثم البدء فى اعطاء العلاج المناسب للمفاصل حسب نوع الالتهاب الموجود عند المريض ودرجته وحالته الصحية العامة.

الوقاية من الم المفاصل

إذا كان من الممكن الوقاية من ألم المفاصل أم لا، تعتمد الوقاية من الم المفاصل على معرفة ما إذا كان سبب الإصابة بالالم التى يمكن ان تكون اكثر عرضة لها وتجنب الاصابة بالمرض ذاته مثلا اذا كانت لديك جينات وراثية لمرض الروماتويد واحد افراد العائلة مصاب به فيمكن زيارة الطبيب وتجنب العوامل التى تؤدى لظهور اعراض المرض ومن بينها الم المفاصل، ونفس الامر بالنسبة للنقرس فيمكنك تناول نظام غذائى ذو نسبة املاح غذائية قليلة والحد من اللحوم حتى تتجنب الاصابة به.

تعد ممارسة الرياضة بشكل صحى من اكثر الوسائل المفيدة فى الوقاية من الم المفاصل خاصة انها تساعد فى خسارة الوزن الزائد مما يقلل من الضغط على المفاصل مما يحد من الشعور بالالم.
اسباب الم المفاصل .. زيادة الوزن اسباب الم المفاصل .. زيادة الوزن
اسباب الم المفاصل .. التهاب المفصل ذاته اسباب الم المفاصل .. التهاب المفصل ذاته
اسباب الم المفاصل .. الروماتويد اسباب الم المفاصل .. الروماتويد
اسباب الم المفاصل .. متلازمة التعب المزمن اسباب الم المفاصل .. متلازمة التعب المزمن
اسباب الم المفاصل .. اورام العظام اسباب الم المفاصل .. اورام العظام
اسباب الم المفاصل .. الكساح اسباب الم المفاصل .. الكساح

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اسباب الم المفاصل .. 25 سببا مختلفا وراء المعاناة منها

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