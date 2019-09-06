اسباب الم المفاصل عند الاطفال .. 5 أشياء وراء إصابة الصغار.. وهذا هو العلاج المناسب



يمكن استخدام الكركم بشكل موضعى أو يتم اضافته لأنواع الطعام المختلفة التى تقدم للاطفال مثل الأرز الاصفر و الفراخ المشوية.



الألوة فيرا



يعد الصبار أو الألوة فيرا من أهم النباتات المعروفة بفاعليتها فى علاج العديد من الأمراض والمشاكل المتعلقة بصحة البشرة والجسم وذلك بفضل لحاء او جيل الصبار الموجود بداخل أوراقه فهو يمتلك خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات بل ويستخدم ايضا فى صناعة مراهم علاج الجروح لانه يساعد على التئامها ومنتجات الجلد.



تساعد المركبات الموجودة في الصبار على إزالة الجذور الحرة من الجسم ، مثل المواد المضادة للاكسدة مما يساعد في تقليل الالتهاب عن طريق منع إنتاج الإنزيمات الالتهابية.



أسباب الم المفاصل عند الأطفال كثيرة ومتعددة منها ما يصيب الأطفال كنتيجة لوجود مشكلة فى المفاصل أو الإصابة بأحد الأمراض العضوية التى تؤثر على المفاصل كالذئبة، بل وفى بعض الأحيان يحدث ما يسمى بدون سبب.نعرض فى هذا التقرير أهم تفاصيل أسباب الم المفاصل عند الأطفال وعلاجها بطرق مختلفة.أسباب ألم المفاصل عند الأطفالقد تكون آلام المفاصل عند الأطفال في بعض الأحيان علامة على حالة مرضية أكثر خطورة ، بما في ذلك:ووفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday" فإن أهم أسباب الم المفاصل عند الأطفال تلك التى تحدث فى مرحلة ماقبل المدرسة نتيجة لعملية النمو التى يمر بها وتظهر عادة على الأطفال فى سن ماقبل المدرسة وتزول من تلقاء نفسها بعد ذلك وعادة اقصى فترة يتعرض خلالها الطفل لهذا النوع من الم المفاصل هى سن المراهقة.وهناك نوع غريب من اسباب الم المفاصل عند الاطفال والذى يطلق عليه الم المفاصل بدون سبب ، وذلك لأن الطفل فى هذه الحالة لا يعانى من أى مشكلة طبية ولكنه بالرغم من ذلك يعانى من الم فى المفاصل أو احدها ويمكن ان يؤثر على حركة الطفل والفرق بينه وبين التهاب المفاصل بسبب النمو هو انه يتكرر كثيرا مما يستوجب زيارة الطبيب والبدء فى تناول العلاج بشكل سريع حتى لا يؤثر على نمو العظام ويسبب مضاعفات ومشاكل دائمة.اسباب اخرى لـ الم المفاصلالذئبة الحمراءالذئبة الحمامية الجهازية أو ما يطلق عليه (الذئبة الحمراء) ، أو الذئبة ، هو اضطراب المناعة الذاتية التي يمكن أن تؤثر على كل عضو في الجسم تقريبا. الذئبة غير شائعة في الأطفال الصغار وحديثى الولادة ، لكنها تصبح أكثر انتشارا في سن المراهقة خاصةً عند البنات.يسبب مرض الذئبة العديد من الأعراض المختلفة منها بينها الم المفاصل عند الاطفال أو تورمها أو تصلبها "الشعور بشد فى المفاصل " هذا بالاضافة الى الشعور بالتعب المستمر والطفح الجلدى، وهى من الأمراض التى تستمر طويلا وبدء العلاج بشكل مبكر يؤثر فى تحسن الحالة بصورة كبيرة.مرض لايمينتشر مرض اللايم عن طريق حشرة تسمى القراد أن حيث تنقل العدوى ببكتيرية بوريليا بورغدورفيري المعروفة باسم مرض لايم ، وهى تعيش في المناطق العشبية والغابات في مناطق معينة وتتغذى على الحيوانات ، مثل الفئران والغزلان.ومن ابرز اعراض الاصابة بمرض اللايم عند الاطفال والكبار هى المعاناة من آلم المفاصل أو العضلات وشلل فى الوجه لذا إذا رغبنا فى التخلص من وجع المفاصل و العضلات لابد من تناول العلاج المناسب لمرض اللايم واستشارة الطبيب المختص وبمجرد الانتظام فى العلاج سنلاحظ تحسن الحالة وزوال الم المفاصل .لمنع إصابة الأطفال بهذا المرض يجب منعهم من البقاء خارج المنزل وقت طويل وفحصهم بعد العودة من المنزل لاكتشاف اى لدغات فى الجسم بشكل سريع وجعل الاطفال يرتدون السراويل الطويلة والقمصان ذات أكمام طويلة، قد يستغرق ظهور الطفح ما يصل إلى 3 أسابيع ويكون ألم المفاصل في بعض الأحيان هو العرض الأول والوحيد عند الأطفال.سرطان الدمسرطان الدم الذى يبدأ داخل نخاع العظام من أكثر انواع السرطان انتشارا بين الأطفال ويسبب مجموعة مختلفة من الأعراض المرضية من بينها الم المفاصل والعظام لذا فقد تكون الالام المفاصل مؤشر هام للاصابة بهذا المرض الخطير لذا لابد من فحص الطفل لأن التعرف على اسباب الم المفاصل عند الاطفال يحميهم فى بعض الاحيان من التعرض لمضاعفات الكثير من الأمراض.علاج الم المفاصل عند الاطفالفى البداية يتوقف علاج الم المفاصل عند الاطفال على اسباب الاصابة بها فلا بد من معرفة السبب ومن ثم البدء فى تناول العلاج الخاص به ومن ثم يتحسن الم المفاصل عند الاطفال أو يزول تماما.إذا استمر الم المفاصل بعد علاج المشكلة الحقيقية المتسببة فى الشعور بالالم فعادة يقوم الطبيب بإعطاء علاج يساعد على علاج الالتهاب من الداخل مثل ادوية مضادات الالتهاب المناسبة للاطفال ، و دواء مسكن للالم أو أحد الكريمات الموضعية، هذا بجانب العلاج الطبيعى الذى يأتى بنتائج جيدة فى بعض الأحيان.علاج التهاب المفاصل عند الاطفال بالاعشابمن أفضل المواد الطبيعية التى تساعد فى علاج التهاب المفاصل عند الاطفال هى الاعشاب خاصة إذا استخدمت بشكل علمى صحيح أو كانت خاضعة لإشراف طبيب مختص .وتوجد اعشاب عديد لعلاج التهاب المفاصل لكن القليل منها ما يمكن استخدامه لعلاج الم المفاصل عند الاطفال ، ومنها : - الكركميحتوى مسحوق الكركم الاصفر على مركب الكركمين الذى ثبتت العديد من الابحاث فاعليته فى علاج العديد من الامراض خاصة التهابات المفاصل العادية والروماتويدية ويناسب الاطفال ولكن يجب ان يكون على جرعات بكميات مناسبة للطفل.