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أخبار البلد

تعرف على تسهيلات المترو لاستخراج اشتراكات الطلبة قبل بداية العام الدراسي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:39 ص
تحرص وزارة النقل على تقديم أفضل خدمة للطلاب من مستخدمي مترو الأنفاق وذلك قبل بداية العام الدراسي الجديد، ولهذا السبب قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل استخراج اشتراكات الطلاب في مترو الانفاق، وسنستعرض في هذا التقرير الإجراءات التي ستقدمها وزارة النقل لتسهيل استخراج اشتراك مترو الانفاق للطلبة في المدارس والجامعات، والتي جاءت على النحو التالي:

تسهيلات استخراج اشتراكات مترو الانفاق 

- تشغيل جميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة لاستخراج اشتراكات الطلبة.

- بيع استمارات اشتراكات الطلبة بجميع مكاتب صرف التذاكر بالخطوط الثلاثة.

- مد ساعات العمل بجميع مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة بداية من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً بما فى ذلك الجمع والعطلات الرسمية.

- فى حالة وجود تكدس أمام مكاتب الاشتراكات سيتم تجميع الاستمارات وتسليم الاشتراكات الجديدة في ليوم التالى.

- سيتم إرسال مندوب من شركة المترو لبعض المدارس المحيطة بمحطات المترو لتقديم خدمة بيع الاستمارات وتسليم الاشتراكات بالمدرسة.

- زيادة منافذ بيع التذاكر لتخفيض الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية.

- زيادة العملات المعدنية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتخفيف الضغط على منافذ بيع التذاكر.

- تواجد المسئولين داخل المحطات لإزالة أى معوقات قد تحدث.

اشتراك مترو الانفاق للطلبة

وتأتى هذه الإجراءات والتدابير تسهيلا وتيسيرا على الطلاب أثناء فترات الدراسة وجمهور الركاب كافة، ولتقديم أفضل خدمة لركاب هذا المرفق الحيوي والهام، والذى يعد وسيلة النقل الأكبر والأسرع داخل القاهرة الكبرى.

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