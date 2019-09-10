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تعليم

قبل بدء الدراسة .. تعرف على قرارات مجلس العمداء بجامعة كفر الشيخ

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:21 م
مجلس العمداء بجامعة
مجلس العمداء بجامعة كفر الشيخ
محمود زيدان
تواصل جامعة كفر الشيخ استعداداتها لبدء الدراسة خلال العام الجامعي الجديد، مع العد التنازلي لبدء الدراسة، حيث شدد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، على ضرورة الاستعداد التام للدراسة وتوفير جميع ‏المقومات التعليمية وحل جميع المشاكل وتذليل كافة العقبات قبل ‏بداية العام الدراسي الجديد.

وهنأ دسوقي مجلس العمداء و أعضاء هيئة التدريس والعاملين لحصول الجامعة على الترتيب 601 في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية.

واستعرض رئيس جامعة كفر الشيخ استعدادات كل كلية للعام الدراسي الجديد كما تم مناقشة سبل تطوير العملية التعليمية داخل جميع كليات الجامعة للوصول إلى جودة حقيقة بمستوى التعليم الجامعي وتطوير البنية الفكرية والثقافية للطالب.

ووجه رئيس الجامعة بالاستعداد للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية والاستعداد للمشاركة في مسابقة أفضل جامعة في التحول الرقمي.

كما وجه عمداء الكليات بضرورة تنظيم حفلات تعارف لاستقبال الطلاب الجدد ذات الطابع الجدي بالتنسيق مع القائم بأعمال أمين عام الجامعة مؤكدًا أهمية حفلات استقبال الطلاب وتعريفهم بالحياة الجامعية لتوفير التواصل المستمر مع الطلاب وخصوصا الجدد.

وشدد رئيس جامعة كفر الشيخ على سير أعمال الصيانة في المدن الجامعية وتسكين الطلاب الجدد والقدامى في أول أكتوبر إضافة إلى الطلاب الوافدين، وإعلان الجداول الدراسية قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ وانتظامها من اليوم الأول مع جدية المحاضرات ووضوح الخطط الدراسية وعرض الجداول على الشاشات.

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