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توك شو

بتمشي حافية في البيت.. إيمي سمير غانم: أختي دنيا بتكلم نفسها في المرايا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:02 ص
إيمي ودنيا سمير غانم
إيمي ودنيا سمير غانم
هاني حسين
قالت الفنانة إيمي سمير غانم، إن شقيقتها دنيا تعشق الفن منذ الصغر، مضيفة: "أختي كانت بتغني وبتمشي حافية في البيت وبتكلم نفسها في المرايا".

وأضافت إيمي سمير غانم في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"،: "أتوتر من موضوع وانا داخلة المجال بالواسطة، لازم الواحد يثبت نفسه في مجاله".

وتابعت إيمي سمير غانم: "أنا معنديش أي موهبة غير التمثيل، ومش بلعب رياضة، ولكن بحب اسمع موسيقى على الراديو".

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