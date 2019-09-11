بتمشي حافية في البيت.. إيمي سمير غانم: أختي دنيا بتكلم نفسها في المرايا

قالت الفنانة إيمي سمير غانم، إن شقيقتها دنيا تعشق الفن منذ الصغر، مضيفة: "أختي كانت بتغني وبتمشي حافية في البيت وبتكلم نفسها في المرايا".



وأضافت إيمي سمير غانم في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف" المذاع على قناة " الحياة"،: "أتوتر من موضوع وانا داخلة المجال بالواسطة، لازم الواحد يثبت نفسه في مجاله".



وتابعت إيمي سمير غانم: "أنا معنديش أي موهبة غير التمثيل، ومش بلعب رياضة، ولكن بحب اسمع موسيقى على الراديو".

