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أخبار البلد

جثمان العالم النووي المصري يصل أرض الوطن قادماً من المغرب

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 06:13 ص
العالم النووي المصري
العالم النووي المصري
نورهان خفاجي وعدسة: أحمد بيسو
وصلت مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، طائرة الخطوط المغربية القادمة من مدينة كازبلانكا، وعلى متنها جثمان العالم المصري الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان، ليوارى الثرى في أرض الوطن، بعد وفاته في مدينة مراكش منذ عدة أيام. 

وقالت مصادر مطلعة، إن الجثمان وصل مطار القاهرة قادمًا على رحلة الخطوط المغربية رقم 272، القادمة من كازبلانكا، ومن المنتظر أن يتم إنهاء إجراءات وصوله من خلال باب 35 بمطار القاهرة. 

فيما شهد مطار القاهرة، منذ فجر اليوم، توافدًا من أسرة العالم المصري، لاستقبال جثمانه، ونقله إلى مثواه الأخير بمحافظة الغربية. 

يذكر أن العالم المصري أبو بكر عبدالمنعم رمضان، هو أستاذ متفرغ بقسم المواقع والبيئة بشعبة الرقابة الإشعاعية التابعة لهيئة الطاقة الذرية، وتوفي في مدينة مراكش المغربية، إثر إصابته بعارض صحي طارئ داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش.

وكان العالم المصري، متواجدا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وشعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول جاهدًا نقله إلى المستشفى إلا أنه كان قد توفى، وفقا لتصريحات السفير المصري بالمغرب. 

وقال السفير المصري بالمغرب، إن النيابة العامة في مدينة مراكش قامت بتشريح جثة العالم المصري، موضحة أنه فارق الحياة إثر سكتة قلبية.

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