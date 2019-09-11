أحمد موسى: المحكمة فحصت 18 ألف صفحة في قضية التخابر أثبتت أن الإخوان تعاونوا مع أعداء مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المحكمة قرأت وفحصت 18 ألف صفحة في قضية التخابر، وأكد المستشار محمد شيرين فهمي أن الإخوان يستخدمون وسائل التواصل الإجتماعي من أجل الهجوم على الدولة المصرية ونشر الشائعات والأكاذيب .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن كل صفحات وقنوات الإخوان تعمل على ترويج الأكاذيب ونشر الشائعات.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" المحكمة في قضية التخابر أكدت ان تنظيم الإخوان وضع يديه في أيدي الخونة واعداء الوطن ولم يجلبوا الخير إلى مصر ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" جماعة الإخوان الإرهابية كانت تستهدف إسقاط الدولة المصرية وتعاونت مع أجهزة استخباراتية أجنبية لإسقاط الوطن، وأنهم خونة تآمروا على الوطن".

