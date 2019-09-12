طريقة عمل الدجاج الناجتس.. فيديو

قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس، طريقة عمل ناجتس الفراخ.
وتضمنت مقادير عمل ناجتس الفراخ، ما يلي:
نصف كيلو صدور فراخ
ربع كوب شوفان مطحون
2 بياض بيض
ملح+ فلفل أبيض
خلطة كرسبى
2 معلقة لبن
فلفل أسود
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل ناجتس الفراخ، خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..
وتضمنت مقادير عمل ناجتس الفراخ، ما يلي:
نصف كيلو صدور فراخ
ربع كوب شوفان مطحون
2 بياض بيض
ملح+ فلفل أبيض
خلطة كرسبى
2 معلقة لبن
فلفل أسود
ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل ناجتس الفراخ، خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..