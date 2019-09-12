ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طريقة عمل الدجاج الناجتس.. فيديو

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 02:15 م
صدى البلد
توك شو
قدمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، الخميس، طريقة عمل ناجتس الفراخ.


وتضمنت مقادير عمل ناجتس الفراخ، ما يلي:

نصف كيلو صدور فراخ
ربع كوب شوفان مطحون
2 بياض بيض
ملح+ فلفل أبيض
خلطة كرسبى
2 معلقة لبن
فلفل أسود

ولمزيد من التفاصيل ومعرفة طريقة عمل ناجتس الفراخ، خطوة بخطوة شاهدى الفيديو..

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل حواوشي الفراخ مع الشيف توتا مراد.. فيديو

طريقة عامل قالب اللحم مع الشيف توتا مراد.. فيديو

صدور الفراخ بالكريمة والهوت دوج على طريقة الشيف توتا.. فيديو

طريقة عمل صدر الفراخ المشوية بالزعتر.. فيديو

طريقة عمل بطاطس بالخضار والبرتقال مع الشيف توتا مراد.. فيديو

طريقة عمل كفتة الفراخ مع الشيف توتا مراد.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد انتهاء التوقف الدولي.. فايلر يظهر العين الحمرا لرباعي الأهلي

شاهد.. صور جديدة من حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

حالة الطقس.. الأرصاد تعلن موعد سقوط الأمطار.. فيديو

هجوم على أحمد سعد بعد كيلب يا مدلع: كل دي بنات يا حاج

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مرتضى منصور يطلق 5 قذائف مدوية قبل مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعلة نار وبدلة جريئة.. بيلا حديد بإطلالة جذابة

مكشوف الكتفين.. هند رضا في أحدث اطلالة لها

هنا الزاهد تثير ضجة على السوشيال ميديا بـ فساتين زفافها .. ما الأجمل؟