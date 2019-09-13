سكان العشوائيات بالقليوبية أموات على قيد الحياة.. والمحافظ: تطوير 11 منطقة غير آمنة.. صور

ليس لهم أى ذنب فى الحياة إلا أنهم بين عشية وضحاها وجدوا أنفسهم يعيشون فى مجتمع آخر محرومون من الخدمات وكأنهم فى كوكب آخر بعيدا عن المحافظة، أنهم سكان المناطق العشوائية وغير الآمنة بمحافظة القليوبية، هذه المناطق يعاني سكانها من انتشار الأمراض والفقر، ونقص شديد في كافة الخدمات الصحية والسكانية والأمنية، فضلا عن حرمانها من كوب مياه نظيف.



"حال هؤلاء السكان صعب للغاية" وظل قائما لسنوات طويلة دون تدخل من المسئولين والنظر إليهم بعين الرحمة حتى أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة القضاء على العشوائيات وبناء منازل جديدة لهم والعمل على دمجهم فى المجتمع.



ومن هنا تم وضع خطة لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة بالمحافظة منها منطقة "عشش البكري" بشبرا الخيمة، و"شارع الجامع" بمدينة القناطر الخيرية، و"حايد جانب الراعي، وسيدي منصور" بمدينة قليوب، ومنطقة الزرائب بمدينة الخصوص، فضلا عن منح الأولوية في التطوير للمناطق الواقعة تحت أسلاك الضغط العالي ومنها 11 منطقة غير آمنة من الدرجة الثالثة بنطاق حي شرق شبرا الخيمة، بطول 6 كم.



من جانبه قال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير المناطق العشوائية التي تقع في نطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لتطوير المناطق غير الآمنة، إذ تم التعامل معها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء وصندوق تطوير المناطق العشوائية خاصة بالمناطق الواقعة أسفل أسلاك الضغط العالى بشبرا الخيمة.



وأشار المحافظ إلى أنه تبين أن الكابلات تبدأ من محطة توليد شمال القاهرة وتنتهي بمحطة هليوبوليس، وتعاني محافظة القاهرة من نفس المشكلة، ويجري التنسيق معها لتحديد مسار أرضي، خاصة أن تاريخ وجود الكابلات بالمدينة يعود لعام 1968، وقام سكان المناطق بالتعدي على الحرم الخاص به – 25 م يمين ويسار الكابل - تباعًا إلى أن شكلت المناطق في مجموعها 11 منطقة مهددة بخطر المجال الكهربائي.



وأضاف محافظ القليوبية أن الأجهزة التنفيذية بنطاق حي شرق شبرا الخيمة بدأت بالفعل في تنفيذ خطط تطوير 11 منطقة عشوائية غير آمنة، أسفل خطوط الضغط العالي بطول 6 كيلو مترات، ومنطقة "عشش البكري"، بتكلفة نحو 750 مليون جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على العشوائيات.



وأكد أن المناطق المقرر تطويرها تشمل "خلف نادي البلاستيك، إبراهيم لطفي، عزبة سليم، عزبة الصعايدة، مدينة السلام، الفتح، الفير، بهتيم، عزبة المرجوشي، مساكن إسكو، عزبة العرب"، ويقطنها نحو 5700 أسرة، تعيش أسفل خطوط الضغط العالي الفائق بطول نحو 6 كيلومترات.



وأوضح أنه جرى حصر سكان منطقة "عشش البكري" على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة، وتوزيع استمارات تطويرها، مشيرًا إلى أنها عبارة عن مبانٍ متنوعة بين الحوائط الحاملة ووحدات خشبية منذ عشرات السنين على قطعة أرض ضمن أملاك وزارة الري على مساحة 4170 مترا مربعا، تضم 38 مبنى يقطنها 50 أسرة مشيرا الى انه يجرى حاليا إنشاء عمارة سكنية تستفيد منها 20 أسرة من قاطني دار الضيافة شرق، بمنطقة عزبة سليم، داخل الحيز العمراني بحي شرق شبرا الخيمة.



وأوضح المحافظ أنه تم أيضا توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية لاستكمال مشروع إنشاء عمارة سكنية بموقع أرض البلاط بحي بهيتم – حي شرق شبرا الخيمة، لتوفير 20 وحدة سكنية، و8 وحدات تجارية، لتسكين 20 أسرة من القاطنين بدار الضيافة بمنطقة عزبة سليم - حي شرق شبرا الخيمة، بقيمة تقديرية 4.84 مليون جنيه.



كما يجرى أيضًا في محافظة القليوبية تنفيذ مشروع تطوير منطقة عشش البكري، بحي شرق مدينة شبرا الخيمة بمساحة 4170 م2 على ترعة الإسماعيلية ويستهدف المشروع تنمية وتطوير المنطقة بالكامل، وإعادة توطين السكان، مع تطوير البنية الأساسية لموقع المشروع، وتحسين المرافق والخدمات اللازمة، من خلال إنشاء عمارتين سكنيتين داخل الموقع، مع استغلال الدور الارضي كوحدات تجارية فضلا عن إعداد الخطط التنفيذية لتطوير 3 مناطق عشوائية متبقية على أملاك خاصة،وهى (منطقة الزرائب في الخصوص – منطقتا حايد – جامع الراعى وسيدى منصور بقليوب).

