ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ب color festival.. يارا نعوم وابنتيها يشعلن انستجرام

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 12:13 م
يارا نعوم و بناته
يارا نعوم و بناته
شروق حمدى
نشرت يارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع "انستجرام".

ظهرت فيها برفقة ابنتيها تمارا وسيلين بـ color festival وخطفت يارا نعوم أنظار متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: ربنا يحميكم , قمرات بنات القناص , ما شاء الله

يُذكر أن القناص عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي، تزوج من يارا عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا وسيلين"، وقد حصلت يارا نعوم من قبل على لقب ملكة جمال مصر.
View this post on Instagram

#colorfight

A post shared by Yara Naoum (@yaranaoumofficial) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جيب قصير.. يارا نعوم تفاجئ جمهورها برفقة زرافة

يارا نعوم من داخل مستشفى بهية.. شاهد

بمينى جيب.. يارا نعوم تشعل إنستجرام في إجازتها الصيفية

شاهد.. أحدث ظهور لـ عماد متعب وزوجته

بـ البدلة.. عماد متعب يتألق فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور

أحمد صلاح حسني يحتفل بفوز الأهلي على فريق كانو سبور

زوجة نجل إسماعيل ياسين: حمايا كان بيلعب في ملاهي ابنه.. فيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد 15 - 9 - 2019 في مصر .. فيديو

شاهد بمحاكمة البشير يكشف تفاصيل صفقة عسكرية مشبوهة

فيديوجراف | الكشف عن موقف غامض لحظة وفاة عزت أبو عوف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا