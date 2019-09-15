ب color festival.. يارا نعوم وابنتيها يشعلن انستجرام

نشرت يارا نعوم زوجة اللاعب عماد متعب نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع "انستجرام".ظهرت فيها برفقة ابنتيها تمارا وسيلين بـ color festival وخطفت يارا نعوم أنظار متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: ربنا يحميكم , قمرات بنات القناص , ما شاء اللهيُذكر أن القناص عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي، تزوج من يارا عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا وسيلين"، وقد حصلت يارا نعوم من قبل على لقب ملكة جمال مصر.